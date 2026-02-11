Sant’Antonio Abate. Rifiuti abbandonati sul canale Marna, individuati i responsabili: costretti a ripulire e multati

Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti a Sant’Antonio Abate. Dopo oltre dieci giorni di indagini, il Comune ha individuato i responsabili dell’ennesimo sversamento illecito lungo le sponde del canale Marna.

A darne notizia è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che ha ricostruito l’attività svolta dall’Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Municipale. Tra i rifiuti rinvenuti — vecchi libri, quaderni e agende — si nascondeva una vera e propria “storia lunga vent’anni”, accumulata e poi smaltita illegalmente come un comune svuota-cantine.

Le verifiche hanno portato all’individuazione di soggetti non residenti nel Comune. Nel pomeriggio di oggi uno dei trasgressori è stato convocato, sanzionato e obbligato al ripristino immediato dei luoghi deturpati.

«Chi sporca, pulisce: non deve essere la collettività a pagare per comportamenti incivili», ha ribadito la prima cittadina, sottolineando che i tempi tecnici della rimozione sono stati necessari per consentire le indagini.