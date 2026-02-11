Sarno in lacrime per l’ultimo saluto a Gaetano Russo: folla alla Concattedrale di Episcopio

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Gaetano Russo per l’ultimo, commosso saluto al panettiere barbaramente ucciso nei giorni scorsi. Un fiume di persone ha accolto il feretro all’arrivo davanti alla Parrocchia Concattedrale di San Michele Arcangelo, nella frazione Episcopio di Sarno.

La chiesa era gremita in ogni ordine di posto. Familiari, amici, colleghi e semplici cittadini hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’affetto e la vicinanza a un uomo conosciuto e stimato da tutti.

Prima del rito funebre, la bara è stata accompagnata in un lungo corteo a piedi dalla panetteria di Gaetano — luogo simbolo della sua vita e del suo lavoro — fino alla Concattedrale. Un percorso silenzioso, carico di dolore e rispetto, che ha attraversato le strade della città tra applausi, lacrime e sguardi commossi.