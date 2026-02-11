Saviano si veste di colori: torna il Carnevale 2026 tra parate, arte di strada e spettacoli per famiglie

Un’edizione diversa dal solito: stop ai carri allegorici e spazio a parate, artisti di strada, laboratori e animazione diffusa nel centro cittadino.

Il Carnevale di Saviano 2026 cambia volto ma non perde il suo spirito festoso. L’evento, organizzato dal Comune di Saviano in co-organizzazione con l’Associazione Giovani Teglia, abbandona quest’anno la storica sfilata dei 13 carri allegorici per lasciare spazio a una grande manifestazione diffusa tra piazze, corso principale e Villa Comunale, con parate artistiche, laboratori creativi, spettacoli e animazione per tutte le età.

La scelta nasce dalle nuove regole introdotte durante la gestione commissariale, che hanno reso particolarmente complessa e restrittiva l’organizzazione dei carri in termini di sicurezza e autorizzazioni. Per questo motivo i gruppi storici hanno deciso di non partecipare all’edizione 2026. A seguito di una manifestazione di interesse pubblica, il progetto dell’Associazione Giovani Teglia è risultato il più idoneo ed è stato selezionato per realizzare il nuovo format del Carnevale insieme al Comune.

Il programma prenderà il via domenica 15 febbraio 2026 con un’intera giornata di eventi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Su Corso Italia saranno allestiti luna park, giochi di quartiere e l’area “Città Magica”, mentre in Piazza XI Agosto spazio al Family Fun. Alle 11 è previsto il corteo storico, seguito da parate itineranti ogni ora con artisti di strada, mascotte e biciclette scenografiche dell’associazione Giovani Teglia. Dalle 17 partirà la grande parata carnevalesca “Folk Puppets Parade” della Compagnia degli Sbuffi.

Numerosi anche i laboratori per bambini e ragazzi: cartapesta a Piazzale Enrico De Nicola, maschere di Carnevale in Piazza Vittoria e trucco artistico in Piazza XI Agosto. Le tre aree show – Sisiniello Stage, Maracaibo Stage e Cocoricò Stage – ospiteranno dj set, baby dance, giochi e spettacoli per tutta la giornata.

Grande spazio anche alla cultura con il percorso “Storia, arte e amore in centro” nella Villa Comunale: mostre fotografiche curate dalla rivista Coriandoli, esposizioni artistiche di Carmine Ciccone e di giovani artisti savianesi, una mostra immersiva sulla storia del Carnevale di Saviano e installazioni artistiche in tutta l’area dell’evento. In Piazza Vittoria sarà allestita l’installazione “Figure”.

Non mancheranno Pet Zone dedicate agli animali domestici e una Selfie Zone all’ingresso della Villa Comunale, oltre all’area food su Corso Italia e ai parcheggi predisposti in via Miccoli, via Sena e Corso Europa.

Il Carnevale proseguirà martedì 17 febbraio 2026 con l’apertura delle mostre e delle installazioni nel pomeriggio, il tradizionale corteo delle scuole di Saviano alle ore 16, nuovi laboratori di cartapesta e spettacoli nelle aree show fino alle 21. L’animazione per i più piccoli e gli allestimenti tecnici saranno curati da Play Animation.

Un’edizione particolare, dunque, che rinuncia ai carri allegorici ma punta su arte di strada, coinvolgimento delle famiglie e valorizzazione del centro urbano.