Scafati. Grimaldi incalza Aliberti su asilo nido e beni confiscati (video)

Michele Grimaldi incalza l’amministrazione Aliberti su asilo nido e beni confiscati a Scafati

La richiesta di chiarimenti

A Scafati l’amministrazione guidata da Pasquale Aliberti non avrebbe ancora fornito risposte puntuali sull’utilizzo dell’asilo nido comunale e sulla gestione dei beni confiscati. A sostenerlo è il consigliere del Partito Democratico Michele Grimaldi, che sollecita un chiarimento formale sulle modalità di impiego delle strutture e sui criteri adottati per la loro assegnazione.

Trasparenza e atti amministrativi

Secondo Grimaldi, si tratta di patrimoni pubblici che devono essere valorizzati nel rispetto delle finalità sociali per cui sono stati destinati. Il consigliere chiede che vengano resi noti gli atti amministrativi, i percorsi decisionali e gli strumenti di controllo adottati, affinché sia garantita piena trasparenza e una gestione coerente con l’interesse della comunità di Scafati.

