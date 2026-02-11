Tra cantieri e sosta selvaggia, viabilità sempre più in crisi a Scafati

Cantieri aperti, rallentamenti frequenti e soprattutto il diffuso fenomeno della sosta selvaggia stanno paralizzando il traffico in diversi punti strategici del centro urbano.

La città di Scafati continua a fare i conti con una situazione viaria sempre più complessa. Cantieri aperti, rallentamenti frequenti e soprattutto il diffuso fenomeno della sosta selvaggia stanno paralizzando il traffico in diversi punti strategici del centro urbano, alimentando il malcontento dei cittadini.

Numerose le segnalazioni che arrivano dai residenti, esasperati da ingorghi quotidiani e condizioni di circolazione che diventano spesso caotiche. Le zone maggiormente colpite risultano essere via Martiri d’Ungheria, via Alcide De Gasperi, corso Nazionale e piazza Vittorio Veneto, dove le auto parcheggiate in modo irregolare riducono drasticamente la carreggiata e creano situazioni di pericolo.

Il problema, secondo quanto emerge dalle lamentele dei cittadini, non riguarda le brevi soste occasionali, ma una carenza strutturale di controlli e una gestione della viabilità considerata insufficiente. In molti chiedono una presenza più costante della Polizia Municipale e interventi concreti per ristabilire ordine e sicurezza.

Tra le soluzioni più invocate c’è l’elaborazione di un nuovo piano parcheggi, capace di rispondere alle reali esigenze della città e di ridurre la pressione sulle strade principali. Un progetto moderno e sostenibile che possa migliorare la qualità della vita urbana e la fluidità del traffico.

L’appello, condiviso da numerosi residenti e commercianti, è rivolto all’amministrazione comunale affinché affronti con urgenza una problematica che ormai incide quotidianamente sulla mobilità e sulla sicurezza stradale.