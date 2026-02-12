Aggressioni e auto danneggiate sul lungomare Marconi: arrestato 35enne ucraino

L'uomo si aggirava in strada in orario notturno in evidente stato di ebbrezza, violando l’obbligo di dimora nel comune di Salerno al quale era sottoposto.

Si sono aperte le porte della casa circondariale di Fuorni per un cittadino ucraino di 35 anni, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Salerno al termine di una serie di accertamenti legati a episodi di violenza e danneggiamenti avvenuti nei giorni scorsi lungo il lungomare Marconi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si aggirava in strada in orario notturno in evidente stato di ebbrezza, violando l’obbligo di dimora nel comune di Salerno al quale era sottoposto. Durante la sua permanenza nella zona orientale della città avrebbe prima aggredito fisicamente alcuni giovani presenti sul lungomare, per poi scagliarsi contro diverse automobili parcheggiate, causando danni alle carrozzerie.

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo numerose segnalazioni dei cittadini. Le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile e procedere all’arresto.

Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Fuorni e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.