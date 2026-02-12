Angri, beccati a scaricare rifiuti pericolosi vicino a una scuola: due denunciati

Gli agenti hanno colto i responsabili in flagranza mentre sversavano materiale ferroso, parti di veicoli, sacchi contenenti scarti edili e altri rifiuti.

Sorpresi mentre abbandonavano rifiuti pericolosi sul territorio comunale, pur provenendo da un altro comune: per due persone è scattata la denuncia da parte della Polizia Municipale di Angri. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Cosimo Ferraioli.

L’intervento è avvenuto nei pressi di un istituto scolastico, dove gli agenti hanno colto i responsabili in flagranza mentre sversavano materiale ferroso, parti di veicoli, sacchi contenenti scarti edili e altri rifiuti potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute pubblica.

I trasgressori sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti è stato inoltre sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

L’amministrazione comunale ha ribadito la linea dura contro l’abbandono illecito dei rifiuti, annunciando un rafforzamento delle attività di controllo attraverso droni, fototrappole e la collaborazione con Carabinieri Forestali, Guardie Ambientali e il gestore dei servizi ambientali.

Tra le misure in programma anche l’apertura di un nuovo Centro di Raccolta in via Campia, la distribuzione di nuovi contenitori per la raccolta indifferenziata e l’installazione di dispositivi automatici per il conferimento di plastica e vetro.