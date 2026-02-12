Autismo severo, il Tar di Salerno impone all’Asl 20 ore settimanali di terapia Aba per un adolescente

Il Tar di Salerno ha ordinato all’Azienda Sanitaria Locale di garantire venti ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale Aba a un adolescente salernitano affetto da autismo severo, bocciando il drastico ridimensionamento dell’assistenza disposto dall’amministrazione sanitaria.

I giudici della Terza Sezione hanno accolto il ricorso presentato dai genitori del ragazzo, annullando il progetto riabilitativo che prevedeva appena sedici ore mensili, peraltro senza adeguata supervisione specialistica. Una misura ritenuta del tutto insufficiente rispetto alla complessità del quadro clinico, peggiorato proprio in seguito alla discontinuità delle cure.

La vicenda nasce da una diagnosi precoce e da anni di trattamento intensivo che avevano garantito una relativa stabilità. Nel luglio 2024, però, con il passaggio all’adolescenza, la famiglia aveva accettato un percorso alternativo proposto dall’Asl per evitare riduzioni legate all’età, ma il cambiamento ha provocato una forte regressione, con l’aumento dei comportamenti problematici.

Quando l’azienda sanitaria ha proposto una ripresa della terapia Aba in forma minima, i genitori hanno avviato l’azione legale. Il tribunale, supportato dalla consulenza tecnica d’ufficio, ha stabilito che sedute di un’ora al giorno non consentono un intervento terapeutico efficace, soprattutto per la gestione dei comportamenti disfunzionali.

Secondo le conclusioni scientifiche recepite dai giudici, per un disturbo di terzo livello con disabilità intellettiva associata è necessario un intervento intensivo di almeno 20 ore settimanali, a cui si aggiungono tre ore mensili di supervisione da parte di uno psicologo specializzato BCBA. Il trattamento dovrà essere suddiviso tra attività scolastiche e percorso domiciliare, come riportato da “SalernoToday“.

Nel provvedimento il Tar richiama i Livelli Essenziali di Assistenza, sottolineando che il diritto alle cure non può essere compresso da logiche di risparmio e che l’Aba va garantita nelle modalità previste dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’ordinanza dispone l’erogazione del trattamento potenziato per almeno un anno, al termine del quale sarà possibile una nuova valutazione basata su dati clinici oggettivi, e non su tagli generalizzati.