Bimbo di due anni in coma al Monaldi: la madre denuncia e chiede un nuovo trapianto urgente

Dramma all’ospedale Monaldi di Napoli, dove un bambino di poco più di due anni, affetto da una grave malformazione cardiaca, lotta tra la vita e la morte dopo un trapianto di cuore rivelatosi fallimentare. L’organo impiantato, proveniente da Bolzano, sarebbe stato compromesso durante il trasferimento e non avrebbe mai funzionato correttamente.

A raccontare la vicenda è la madre del piccolo, che fino a poche settimane prima conduceva una vita quasi normale grazie alle terapie farmacologiche. Poi la chiamata per l’intervento, accolta come una speranza di rinascita, e il precipitare della situazione clinica: il bambino è ricoverato da oltre un mese in coma farmacologico, collegato a macchinari di supporto vitale, con gravi complicazioni interne e danni già riscontrati ad alcuni organi, tra cui il fegato.

Secondo quanto emerso, il cuore destinato al trapianto sarebbe stato conservato in modo non corretto durante il trasporto, subendo lesioni che lo avrebbero reso di fatto inutilizzabile. Nonostante ciò, l’organo sarebbe stato comunque impiantato. Circostanza che ha spinto i genitori a presentare denuncia, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi.

Le indagini sono ora in corso sia a Napoli che a Bolzano per chiarire l’intera filiera dell’operazione: dal prelievo e trasporto dell’organo fino alle scelte effettuate in sala operatoria. Gli investigatori stanno verificando se siano state rispettate tutte le procedure previste nei trapianti pediatrici.

Nel frattempo l’azienda ospedaliera ha avviato un’inchiesta interna. Due chirurghi coinvolti nell’intervento sono stati temporaneamente esclusi dall’attività trapiantologica, pur restando in servizio nella struttura, mentre è stata sospesa in via cautelativa l’accettazione di nuovi casi pediatrici in attesa degli esiti degli accertamenti.

Il bambino resta inserito nelle liste trapianti, ma le sue condizioni estremamente critiche rendono ogni ora decisiva. La famiglia lancia un appello affinché possa arrivare al più presto un nuovo cuore compatibile, unica possibilità per salvargli la vita.