Bloccato al porto di Salerno maxi carico di olio: oltre 18 tonnellate irregolari destinate al Canada

Sequestro di oltre 18 tonnellate di olio d’oliva nello scalo commerciale di Salerno, al termine di un’operazione coordinata tra Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prodotto, pronto per essere esportato in Canada, non corrispondeva alle caratteristiche indicate in etichetta ed è stato fermato prima dell’imbarco.

Nel mirino degli investigatori è finito un imprenditore titolare di un frantoio con sede in Abruzzo, denunciato all’autorità giudiziaria per ipotesi di frode commerciale e false attestazioni.

L’intervento rientra nei controlli rafforzati sui traffici internazionali avviati nell’ambito delle attività di monitoraggio del Ministero dell’Agricoltura. L’attenzione degli operatori si è concentrata su un container ritenuto a rischio, contenente circa 18.100 chili di olio per un valore stimato di 80 mila euro.

Le verifiche di laboratorio hanno accertato che il prodotto, venduto come olio extravergine di oliva, era in realtà classificabile come semplice olio “vergine”, di qualità inferiore. Sono emerse inoltre incongruenze sull’origine dichiarata: sebbene le confezioni riportassero la provenienza comunitaria, l’olio risultava composto da una miscela di partite europee ed extra UE.

Il container è stato sottoposto a sequestro probatorio, successivamente convalidato dalla magistratura. Oltre alle contestazioni penali, all’azienda è stata comminata anche una sanzione amministrativa per l’errata indicazione della provenienza del prodotto.