Castellammare, scatta l’interdittiva antimafia al mercato ortofrutticolo: sgomberata un’impresa

Prosegue con decisione l’azione della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia sul fronte della legalità e del rispetto delle regole. Nella mattinata di martedì 10 febbraio gli agenti della Sezione di Polizia Amministrativa, sotto la direzione del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e il coordinamento del tenente Donato Palmieri, hanno dato esecuzione a un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa individuale attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

L’attività, riconducibile a un imprenditore stabiese nato nel 1971, operava da tempo all’interno di due box del mercato di via Virgilio. A seguito del provvedimento, gli agenti hanno disposto lo sgombero dei locali, la riconsegna degli spazi e il loro rientro nel patrimonio comunale.

Parallelamente sono stati intensificati anche i controlli sull’uso del suolo pubblico. Nei giorni scorsi è stato multato il responsabile di un cantiere edile che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione per lavori di ristrutturazione in centro, utilizzava l’area concessa come parcheggio privato per gli operai.

Alta l’attenzione anche nelle zone più frequentate della città, in particolare tra Piazza Spartaco e via Roma, dove continuano i servizi di vigilanza. Solo nell’ultima giornata cinque automobilisti si sono visti ritirare la patente a seguito delle verifiche, come riportato da “Metropolis”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Vicinanza: «I controlli non si fermano. La legalità non è uno slogan ma una pratica quotidiana. Ringrazio la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine per l’impegno costante sul territorio».