Commento offensivo sui social a un’influencer: cittadina del Vallo di Diano rischia una causa da 10mila euro

Un post pubblicato d’impulso sui social network potrebbe trasformarsi in una pesante conseguenza economica per una donna residente nel Vallo di Diano. Dopo aver visualizzato una pagina sponsorizzata riconducibile a una influencer molto seguita — con centinaia di migliaia di follower — la cittadina ha lasciato un commento dai toni duri e offensivi sotto alcune dichiarazioni della giovane creator.

A distanza di alcune settimane è arrivata la notifica formale: una richiesta di risarcimento danni in sede civile per presunta diffamazione aggravata, quantificata in circa 10 mila euro.

La donna è ora assistita dall’avvocato Enrico d’Amato e la controversia è entrata nella fase della negoziazione assistita, passaggio preliminare che potrebbe evitare il processo vero e proprio, come riportato da “Salernotoday“.

Il caso riaccende i riflettori sulle responsabilità legali legate all’uso dei social media, dove commenti impulsivi possono avere risvolti giudiziari concreti. «È fondamentale prestare grande attenzione a ciò che si scrive online — ha spiegato l’avvocato d’Amato — perché le piattaforme digitali non sono zone franche. Esistono richieste risarcitorie anche molto elevate e, in alcuni contesti, basta un messaggio offensivo per esporsi a conseguenze serie».