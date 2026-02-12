Detenuto salernitano sorpreso con uno smartphone: tenta di distruggerlo in bagno

Un giovane detenuto originario di Salerno, di 22 anni, è stato scoperto dalla polizia penitenziaria in possesso di uno smartphone all’interno del carcere della Dogaia di Prato.

Un giovane detenuto originario di Salerno, di 22 anni, è stato scoperto dalla polizia penitenziaria in possesso di uno smartphone all’interno del carcere della Dogaia di Prato. Nel tentativo di evitare il sequestro, il ragazzo avrebbe cercato di distruggere il dispositivo rifugiandosi in bagno, ma è stato bloccato dagli agenti.

L’episodio rientra in una fase che la Procura definisce di rinnovata emergenza sul fronte dei traffici illeciti all’interno dell’istituto penitenziario, nonostante le operazioni straordinarie condotte nei mesi scorsi con il coinvolgimento di numerose forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto è stato sorpreso mentre utilizzava il telefono nella sezione destinata al polo scolastico. Alla vista degli agenti ha tentato una fuga improvvisata per disfarsi dell’apparecchio, senza però riuscirci.