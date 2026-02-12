Gragnano. Distacchi di intonaco dopo le piogge: allarme sicurezza nella scuola “Lizzadri Roncalli”

L’edificio scolastico ospita circa 400 alunni tra scuola primaria ed elementare e da tempo necessita di interventi di manutenzione e riqualificazione.

Scatta l’allarme sicurezza al plesso di via Vittorio Veneto dell’Istituto Comprensivo “Lizzadri Roncalli”, dove nei giorni scorsi, complice il maltempo, si sono verificati distacchi di intonaco e la caduta di calcinacci dalle pareti.

Gli episodi hanno riportato alla luce criticità strutturali note da oltre dieci anni. L’edificio scolastico ospita circa 400 alunni tra scuola primaria ed elementare e da tempo necessita di interventi di manutenzione e riqualificazione.

La preoccupazione tra i genitori è alta: molti temono per l’incolumità dei propri figli e hanno annunciato l’avvio di una raccolta firme per sollecitare un’accelerazione sull’iter dei lavori già programmati dall’amministrazione comunale, come riportato da “Metropolis“.

Il Comune, infatti, avrebbe già intercettato i fondi necessari per il restyling completo del plesso, ma le famiglie chiedono tempi certi e interventi rapidi per garantire condizioni di sicurezza adeguate agli studenti.