Incidente sull’A30 a Mercato San Severino: due auto coinvolte, feriti in codice rosso

Paura nel pomeriggio sull’autostrada A30, all’altezza dei caselli di Mercato San Severino, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto due vetture.

Nell’impatto una Citroen si è ribaltata completamente sulla carreggiata, mentre l’altra auto è finita contro il guardrail. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, con il supporto di un’auto medica dell’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, che ha prestato le prime cure ai conducenti.

Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino per accertamenti e cure a seguito delle fratture riportate.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti e traffico sostenuto lungo l’arteria autostradale, tornato alla normalità dopo la rimozione dei veicoli da parte dei mezzi di soccorso stradale.