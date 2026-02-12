Luigi Alberto Cannavale nominato Procuratore Capo a Nocera Inferiore

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto all’unanimità Luigi Alberto Cannavale come nuovo Procuratore Capo di Nocera Inferiore. Il via libera definitivo è stato confermato questa mattina dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm, che ha indicato il magistrato senza riserve per guidare gli uffici giudiziari dell’agro nocerino-sarnese. La proposta passerà ora al Plenum per la ratifica ufficiale, chiudendo così la fase di transizione iniziata lo scorso giugno con il pensionamento di Antonio Centore.

Cannavale, attualmente Procuratore Aggiunto a Salerno, vanta una carriera di lungo corso: ha fatto parte del pool antiterrorismo della Procura di Napoli e ha coordinato importanti indagini anticorruzione nella pubblica amministrazione salernitana.

Il nuovo Procuratore Capo si troverà ad affrontare una realtà complessa: un territorio con un elevato numero di procedimenti e con una significativa carenza di personale. Tra le sfide principali, il contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia locale e la tutela dell’ambiente rappresentano questioni prioritarie per il suo mandato.