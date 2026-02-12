Maxi sequestro: garage trasformato in deposito di botulino illegale per centri estetici abusivi

Un garage multipiano nel quartiere Soccavo di Napoli era stato trasformato in un vero e proprio centro di stoccaggio di farmaci illegali destinati alla medicina estetica clandestina.

Un garage multipiano nel quartiere Soccavo di Napoli era stato trasformato in un vero e proprio centro di stoccaggio di farmaci illegali destinati alla medicina estetica clandestina. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 191mila dosi di tossina botulinica di tipo A e circa 73mila millilitri di creme anestetiche, pronti per essere distribuiti a centri estetici non autorizzati.

Il valore del materiale sequestrato supera il mezzo milione di euro. Si tratta di medicinali di esclusivo uso ospedaliero, soggetti a rigide restrizioni di vendita, importati illegalmente da Paesi extra-Unione Europea attraverso corrieri privati, eludendo i controlli doganali e sanitari dell’Aifa.

Il deposito non rispettava alcuna norma di sicurezza: farmaci che necessitano della catena del freddo erano conservati in comuni frigoriferi domestici, in condizioni igieniche precarie.

Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, il materiale alimentava un circuito parallelo di trattamenti estetici eseguiti senza personale medico qualificato. L’organizzatore del traffico è stato denunciato per importazione illecita, ricettazione, esercizio abusivo della professione sanitaria e commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica.

Le autorità sanitarie hanno sottolineato i gravi rischi legati all’uso di farmaci non tracciabili o mal conservati, che possono provocare infezioni, reazioni allergiche severe e danni permanenti ai tessuti.