Dal 13 febbraio nuovi varchi ZTL a Nocera Inferiore in via Garibaldi e via Barbarulo con pre-esercizio di 45 giorni.

Mobilità urbana. Nocera Inferiore, dal 13 febbraio attivi nuovi varchi ZTL in via Garibaldi e via Barbarulo

Attivazione dal 13 febbraio

Con Ordinanza del Comandante della Polizia Locale, a partire da venerdì 13 febbraio 2026 saranno attivati due nuovi varchi della Zona a Traffico Limitato nel centro di Nocera Inferiore. È previsto un periodo di pre-esercizio della durata di 45 giorni, durante il quale i varchi saranno presidiati dalla Polizia Locale.

I dispositivi interesseranno via Garibaldi all’intersezione con via Fava (Zona A) e via Barbarulo all’intersezione con via Tramontano (Zona B). L’intervento rientra in un più ampio piano di regolamentazione della mobilità e tutela del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente urbano e la sicurezza stradale.

Giorni e orari di attivazione

L’attivazione dei varchi seguirà questo calendario: dal lunedì al giovedì dalle ore 23:00 alle 4:00 del giorno successivo; venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 19:00 alle 4:00; domenica e festivi dalle ore 11:00 alle 13:30 e dalle ore 23:00 alle 4:00 del giorno successivo. Restano confermate le modalità di richiesta e rilascio dei pass ZTL per le categorie già individuate.

«Questa disposizione nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza stradale e una migliore vivibilità del centro – dichiara il sindaco Paolo De Maio –. La ZTL non è un limite fine a sé stesso, ma uno strumento concreto per tutelare la salute pubblica, ridurre l’inquinamento e proteggere il cuore storico della città».

La Polizia Locale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e agli orari di accesso, così da evitare infrazioni e assicurare il corretto funzionamento del sistema.

Fiume Sarno e rischio idrogeologico sotto la lente del Parlamento (video)