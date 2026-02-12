Nocera Inferiore, Anna Frasca giura come nuovo procuratore aggiunto: è la prima nella storia del Tribunale

Si tratta di una nomina storica per il Tribunale nocerino: è infatti la prima volta che viene istituita la figura del procuratore aggiunto.

Si è svolta ieri mattina, presso la cittadella giudiziaria di via Falcone a Nocera Inferiore, la cerimonia di giuramento e insediamento del magistrato Anna Frasca, nominata nuovo procuratore aggiunto.

Il collegio era presieduto dal presidente del Tribunale Massimo Sergio Palumbo, alla presenza di magistrati, personale amministrativo e rappresentanti dell’avvocatura. Si tratta di una nomina storica per il Tribunale nocerino: è infatti la prima volta che viene istituita la figura del procuratore aggiunto.

Frasca assumerà anche il ruolo di procuratore facente funzioni, in attesa della designazione del nuovo procuratore capo.

Originaria di Benevento, la magistrata proviene dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dove ha maturato una significativa esperienza nelle indagini contro la criminalità organizzata.