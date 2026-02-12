Nocera Superiore, inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio del Distretto 60 a Materdomini

È stata inaugurata questa mattina a Materdomini la nuova sede del Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60, ospitata nei locali dell’ex Mimosa in via Nicotera. Una struttura rinnovata che punta a rafforzare la sanità di prossimità e a migliorare l’offerta dei servizi territoriali per i cittadini.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, il direttore sanitario Primo Sergianni e il direttore sanitario di Distretto Roberto Coletta, insieme a rappresentanti istituzionali, operatori sanitari e cittadini.

La nuova sede ospita guardia medica, centro vaccinale e poliambulatorio, con ambienti più moderni e funzionali pensati per garantire maggiore comfort, sicurezza e qualità dell’assistenza sia per il personale sanitario sia per l’utenza.

Il presidio sanitario servirà l’intero ambito del Distretto 60 e, grazie alla posizione strategica, sarà facilmente accessibile anche ai residenti di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, ampliando così il bacino di cittadini che potranno usufruire dei servizi.

Il trasferimento dalla precedente sede di Piazza Materdomini è frutto di una collaborazione tra Comune, Asl Salerno, enti sovracomunali e medici di medicina generale, con l’obiettivo di rendere più efficiente la rete sanitaria locale.

«Investire nella sanità territoriale significa rafforzare il diritto alla salute e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», ha dichiarato il sindaco D’Acunzi, sottolineando l’importanza dell’intervento come risposta concreta alle esigenze del territorio.