Nuovi aumenti su sigarette e tabacchi: da Venerdì 13 febbraio rincari per altre 75 marche

Sigarette e tabacchi, scatta la terza tranche di aumenti: ecco cosa cambia da domani
Nuovo rincaro in arrivo per i fumatori italiani. A partire da venerdì 13 febbraio entrerà infatti in vigore la terza tranche di aumenti sui prodotti da fumo, che coinvolgerà 75 marche di sigarette, sigari e tabacco trinciato, tra cui brand molto diffusi come Camel, Winston e Benson.
Si tratta di un ulteriore passaggio del piano di incremento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026, che punta a un progressivo riallineamento dei prezzi dei tabacchi lavorati nei prossimi anni.
Una serie di aumenti iniziata a gennaio
L’aumento di febbraio arriva dopo due precedenti interventi avvenuti nelle scorse settimane:
-
Metà gennaio: primo incremento, con rincari medi di circa 30 centesimi per diversi marchi, tra cui prodotti Philip Morris.
-
30 gennaio: seconda tranche di aumenti, estesa a sigari, sigaretti e tabacchi trinciati.
-
13 febbraio: terzo aggiornamento dei listini con ulteriori marchi coinvolti.
Un percorso che proseguirà anche nei prossimi anni, con nuovi adeguamenti già programmati fino al 2028.
Le comunicazioni ufficiali ai rivenditori
La Federazione Italiana Tabaccai ha comunicato che i nuovi prezzi, già pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entreranno in vigore dal 13 febbraio.
Nella giornata precedente all’entrata in vigore degli aumenti, sono state inoltre sospese per i marchi interessati:
-
le vendite Cash & Carry,
-
le levate suppletive straordinarie richieste nella stessa giornata,
per consentire l’aggiornamento uniforme dei prezzi su tutto il territorio nazionale.
Aumenti programmati fino al 2028
La manovra economica prevede un aumento progressivo delle accise nel triennio 2026-2028, con l’obiettivo di incrementare il gettito fiscale, stimato per il 2026 in circa 900 milioni di euro.
Per le sigarette, gli aumenti medi previsti sono:
-
+15 centesimi a pacchetto nel 2026
-
+25 centesimi nel 2027
-
+40 centesimi dal 2028
Incrementi che interesseranno anche sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, con aumenti che in questa fase possono arrivare fino a 30 centesimi su alcuni prodotti.
Listini aggiornati disponibili online
L’Agenzia delle Dogane ha già pubblicato sul proprio portale l’anteprima dei nuovi listini con i prezzi aggiornati, consultabili da rivenditori e consumatori.
Con questo intervento, il settore del tabacco apre quindi un anno segnato da rincari progressivi, destinati a incidere sia sulle abitudini dei consumatori sia sulle dinamiche di mercato.