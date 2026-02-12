Oliveto Citra, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del “San Francesco d’Assisi”: più tecnologia e servizi per l’emergenza

È stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, una struttura completamente rinnovata e progettata per potenziare l’assistenza sanitaria in un’ampia area del territorio che comprende Alta Irpinia, Tanagro, Alburni, Alto Sele e zone limitrofe.

Il nuovo reparto si presenta con spazi moderni e funzionali, a partire da un’area triage più ampia e organizzata, affiancata da una postazione tecnologica di ultima generazione per la gestione delle emergenze. Previsti percorsi dedicati per i pazienti più gravi, con due stanze specifiche per i codici Arancione e Rosso.

All’interno della struttura trova spazio anche l’area di Osservazione Breve Intensiva (OBI), dotata di quattro postazioni per il monitoraggio dei pazienti nelle fasi più delicate. Il Pronto Soccorso è stato inoltre collocato in posizione strategica, in stretta connessione con la Rianimazione e con il servizio di Telestroke, il sistema di telemedicina per la presa in carico rapida dei pazienti colpiti da ictus, progetto già premiato a livello nazionale per l’innovazione sanitaria.

Particolare rilievo è stato dato anche al Codice Rosa, con un percorso dedicato all’assistenza delle vittime di violenza, pensato per garantire accoglienza, protezione e supporto a donne, minori e persone vulnerabili.