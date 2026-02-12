Pagani, caso Davide Calabrese: docente scagionata dalla Procura, opposizione dei familiari

La Procura di Nocera Inferiore ha avanzato richiesta di archiviazione dell’indagine relativa alla morte di Davide Calabrese, lo studente 18enne di Pagani del liceo “Mangino” deceduto a marzo in Spagna durante una gita scolastica. L’unica indagata, una docente accompagnatrice, era accusata di abbandono di persona, ma secondo l’organo inquirente non vi sarebbero responsabilità a suo carico: il decesso sarebbe stato causato da una miocardite fulminante.

La famiglia del ragazzo, assistita dall’avvocato Giuseppe Ferlisi, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, sostenendo una ricostruzione completamente diversa dei fatti. La Procura ha basato la propria valutazione sulla testimonianza della docente, ritenuta attendibile, e su una consulenza medico-legale che ha escluso condotte negligenti da parte dell’insegnante. Ora la vicenda potrebbe approdare davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per decidere sulla prosecuzione o meno delle indagini, come riportato da “Il Mattino“.

Secondo quanto ricostruito, la docente accompagnava gli studenti in visita a Malaga quando, il 24 marzo, il giovane iniziò a sentirsi male. Dopo tre episodi di malore in mattinata, il ragazzo rientrò in albergo insieme all’insegnante. Solo in serata fu contattato il medico, che trovò il ragazzo in condizioni critiche. Trasferito in pronto soccorso e poi in terapia intensiva, le sue condizioni peggiorarono fino al decesso.

Nell’opposizione, la famiglia ripercorre dettagliatamente i movimenti del giovane e l’assistenza ricevuta, ritenuta insufficiente, e allega testimonianze e messaggi a supporto della propria versione. Sarà il Gip a valutare questi elementi in camera di consiglio e a decidere se confermare l’archiviazione o disporre ulteriori indagini, incluso un possibile provvedimento di imputazione coatta nei confronti della docente.