Pompei, guide turistiche in protesta contro il Parco: sit-in davanti ai cancelli

Domani mattina, i turisti in arrivo agli Scavi di Pompei troveranno i cartelli alzati in segno di protesta dalle guide turistiche che li accompagnano alla scoperta della città romana. L’iniziativa, organizzata per le 11 e sostenuta dalla Cgil, mira a contestare la decisione del Parco archeologico di chiudere, dopo 15 anni, la postazione interna a disposizione delle guide.

Il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, ha reagito duramente: «Organizzare una manifestazione davanti all’ingresso, coinvolgendo i visitatori, è inaccettabile. Continueremo comunque sul nostro percorso». La tensione tra le parti si è accesa da quando il Parco ha deciso di gestire direttamente le visite guidate, suscitando un ricorso al Tar presentato dall’associazione delle guide, guidata da Susy Martire. «Contestiamo il merito e le modalità della decisione, che penalizza un’intera categoria», ha dichiarato la presidente.

Zuchtriegel ha spiegato le ragioni della scelta del Parco: «Ogni anno investiamo milioni per scavi, restauri e tutela del patrimonio. Crediamo sia giusto avere un ruolo diretto nel raccontare la storia del sito, senza escludere i professionisti esterni». Tra le novità previste dal Parco, pacchetti guidati acquistabili con il biglietto, visite ai cantieri e percorsi che abbinano archeologia e degustazione di vini locali.

Secondo il direttore, la gestione interna garantirebbe maggiore qualità e trasparenza: l’attuale personale, oggi 43 unità, passerà a 85, con 60 stabilizzazioni a tempo indeterminato. Zuchtriegel denuncia inoltre comportamenti scorretti tra alcune guide, come liti davanti ai visitatori, prezzi non trasparenti e prestazioni senza fattura.

Dall’altra parte, l’associazione delle guide contesta le motivazioni del Parco: «Non vogliamo chiudere il dialogo, ma il Parco ha scelto di internalizzare tutti i servizi, dalla biglietteria alle visite guidate. Avremmo preferito un controllo mirato sulle violazioni, senza penalizzare chi svolge un lavoro eccellente», sottolinea Martire.

Il confronto sembra però ormai compromesso: il Parco conferma l’intenzione di procedere autonomamente e invita a collaborare solo chi rispetta le regole. «Andremo avanti con servizi culturali di qualità e maggiore occupazione», conclude Zuchtriegel, annunciando nuove offerte già disponibili da marzo.