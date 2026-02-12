Rovistavano nei sacchi dei rifiuti a Nocera Inferiore: scattano sequestri e Daspo urbano

Nuovi controlli della polizia municipale a Nocera Inferiore contro il fenomeno delle persone che frugano tra i rifiuti lasciati in strada nei giorni di conferimento dell’indifferenziato. Un’abitudine che, soprattutto nelle ore serali del mercoledì, si ripresenta in diverse zone della città, con evidenti ricadute sul decoro urbano.

Dopo numerose segnalazioni dei residenti, gli agenti sono intervenuti in vari quartieri sorprendendo alcune persone mentre prelevavano materiali dai sacchi depositati sul suolo pubblico. Oltre alla sottrazione dei rifiuti, l’attività provoca spesso l’abbandono di parte della spazzatura lungo le strade, creando situazioni di degrado e possibili problemi igienico-sanitari.

Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro in applicazione delle norme vigenti, mentre per i soggetti identificati è stato disposto il Daspo urbano, con l’allontanamento dalle aree interessate, come riporta “In Prima News”.

L’operazione rientra nel piano di vigilanza continua sul territorio per il contrasto ai comportamenti che compromettono la vivibilità cittadina. A sottolinearlo è stato il comandante della polizia municipale, Andrea D’Elia, che ha ribadito l’impegno del corpo nel tutelare sicurezza e decoro pubblico.