Scabbia al Ruggi di Salerno, scatta l’emergenza in Cardiologia: contagi tra operatori sanitari

Situazione di allerta all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove alcuni medici e infermieri del reparto di Cardiologia sarebbero risultati contagiati da scabbia dopo aver assistito un paziente ricoverato nei giorni scorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il paziente sarebbe arrivato da un’altra struttura sanitaria con una diagnosi iniziale non corretta, circostanza che avrebbe ritardato l’individuazione della patologia e favorito l’esposizione del personale sanitario al contagio.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare le procedure di controllo e prevenzione previste in casi di infezioni cutanee trasmissibili, mentre tra operatori e familiari dei pazienti cresce la preoccupazione per eventuali ulteriori contagi.

Non mancano polemiche sulla gestione del trasferimento e sulla tempestività delle verifiche cliniche, mentre si attendono chiarimenti ufficiali dall’azienda ospedaliera sulle misure adottate per contenere la diffusione.