La scena si anima di figure e situazioni che oscillano tra comicità e introspezione, conducendo lo spettatore in un viaggio emotivo sorprendente.

Sabato 14 febbraio, nella speciale Valentine’s Day edition della rassegna Scenari pagani, il Teatro Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori accoglie uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Francesca Astrei in scena con il suo intenso monologo Io sono verticale, in programma alle ore 20:45.

Uno spettacolo che unisce ironia, poesia e riflessione, trasformando il palco in un luogo dove il pubblico può confrontarsi con la fatica del vivere, ma anche con la leggerezza necessaria per attraversarlo.

Un racconto tra sacro e quotidiano

Astrei costruisce una narrazione sorprendente, muovendosi tra suggestioni bibliche, letterarie e quotidiane, ribaltando prospettive note con acume e brillantezza.

Nel suo racconto, persino la figura evangelica di Lazzaro diventa emblema della nostra stanchezza di fronte alla vita: chiamato a rialzarsi, esita, resta sospeso tra il desiderio di rinascere e la tentazione di sottrarsi alla fatica dell’esistere.

Il testo affronta temi profondi con una scrittura agile e luminosa, capace di trasformare il peso in leggerezza e il dramma in sorriso diventa metafora del rischio, dell’inevitabile cadere e rialzarsi, mentre il desiderio di restare fermi si scontra con l’urgenza di vivere.

Un talento scenico in continua metamorfosi

Attrice e autrice dello spettacolo, Francesca Astrei dimostra una straordinaria capacità di trasformazione, passando con naturalezza da un personaggio all’altro, modulando voce, ritmo e inflessioni con precisione e ironia.

Il suo incedere leggero contrasta volutamente con la profondità dei temi affrontati, fino a culminare in un’esplosione di energia che conferma Astrei come interprete di raro calibro: ironica, tenera, incisiva, dotata di un senso dell’umorismo sottile e contagioso.

In una serata dedicata simbolicamente all’amore, Scenari pagani propone un invito diverso ma altrettanto autentico: celebrare l’amore per il teatro, spazio vivo dove emozione, riflessione e leggerezza si incontrano.

