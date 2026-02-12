Sabato 14 febbraio, nella speciale Valentine’s Day edition della rassegna Scenari pagani, il Teatro Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori accoglie uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Francesca Astrei in scena con il suo intenso monologo Io sono verticale, in programma alle ore 20:45.
Uno spettacolo che unisce ironia, poesia e riflessione, trasformando il palco in un luogo dove il pubblico può confrontarsi con la fatica del vivere, ma anche con la leggerezza necessaria per attraversarlo.
Un racconto tra sacro e quotidiano
Astrei costruisce una narrazione sorprendente, muovendosi tra suggestioni bibliche, letterarie e quotidiane, ribaltando prospettive note con acume e brillantezza.
Nel suo racconto, persino la figura evangelica di Lazzaro diventa emblema della nostra stanchezza di fronte alla vita: chiamato a rialzarsi, esita, resta sospeso tra il desiderio di rinascere e la tentazione di sottrarsi alla fatica dell’esistere.
Il testo affronta temi profondi con una scrittura agile e luminosa, capace di trasformare il peso in leggerezza e il dramma in sorriso diventa metafora del rischio, dell’inevitabile cadere e rialzarsi, mentre il desiderio di restare fermi si scontra con l’urgenza di vivere.
Un talento scenico in continua metamorfosi
Attrice e autrice dello spettacolo, Francesca Astrei dimostra una straordinaria capacità di trasformazione, passando con naturalezza da un personaggio all’altro, modulando voce, ritmo e inflessioni con precisione e ironia.
La scena si anima di figure e situazioni che oscillano tra comicità e introspezione, conducendo lo spettatore in un viaggio emotivo sorprendente.
Il suo incedere leggero contrasta volutamente con la profondità dei temi affrontati, fino a culminare in un’esplosione di energia che conferma Astrei come interprete di raro calibro: ironica, tenera, incisiva, dotata di un senso dell’umorismo sottile e contagioso.
In una serata dedicata simbolicamente all’amore, Scenari pagani propone un invito diverso ma altrettanto autentico: celebrare l’amore per il teatro, spazio vivo dove emozione, riflessione e leggerezza si incontrano.
Io sono verticale di e con Francesca Astrei – luci di Chiara Casale con il sostegno di Teatro di Roma si ringraziano Carrozzerie N.o.t. e Nidoramai