Telemedicina, oltre 30 nuovi facilitatori digitali formati dall’ASL Salerno per supportare i servizi sanitari territoriali

Si rafforza la rete della sanità digitale sul territorio salernitano. La UOC di Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale dell’ASL Salerno, in collaborazione con la Fondazione IFEL, ha concluso un percorso formativo che ha portato alla qualificazione di oltre trenta nuovi facilitatori digitali.

Si tratta di figure strategiche chiamate ad accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi di telemedicina, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani, pazienti cronici e persone con bassa alfabetizzazione digitale.

L’iniziativa punta a rendere più inclusivi ed efficaci i servizi sanitari innovativi, superando le difficoltà tecnologiche che spesso rappresentano un ostacolo all’utilizzo delle piattaforme digitali. La formazione ha riguardato sia gli aspetti tecnici dei sistemi di telemedicina sia le competenze relazionali, dalla comunicazione empatica alla gestione dell’utenza.

All’incontro conclusivo era presente anche la presidente della Fondazione IFEL, dottoressa Voto, a conferma della sinergia tra sanità ed enti locali per promuovere servizi di prossimità sempre più accessibili.

Il progetto rientra nel più ampio percorso di sviluppo della telemedicina territoriale promosso dall’ASL Salerno, in linea con le direttive nazionali, con l’obiettivo di trasformare l’innovazione digitale in uno strumento concreto di inclusione e miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria.