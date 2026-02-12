Vietri sul Mare, frana a Marina: detriti invadono la strada e colpiscono alcune abitazioni

Il territorio della Costiera Amalfitana torna a fare i conti con il dissesto idrogeologico. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.35, una frana si è verificata sul costone che sovrasta via Madonna dell’Arco, nella frazione Marina di Vietri sul Mare.

Il cedimento ha riversato una consistente quantità di detriti sulla strada che collega alcuni edifici della zona, raggiungendo anche alcune abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare, che hanno provveduto a delimitare l’area interessata dal movimento franoso. Presenti anche il sindaco Giovanni De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica, insieme ai tecnici per i primi rilievi di sicurezza.

La frana si è verificata nella parte di costone sottostante la Strada Statale 163 Amalfitana, che sarà ora sottoposta a controlli da parte dei rocciatori già allertati.

In via precauzionale, nel tratto della SS 163 al chilometro 48,3 è stata disposta la circolazione a senso unico alternato, in attesa delle verifiche sulla stabilità del versante.