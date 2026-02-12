Villa di Poppea, nuovi affreschi e ambienti riportati alla luce: il cantiere di scavo apre ai visitatori

A Torre Annunziata tornano alla luce nuovi tesori della Villa di Poppea, uno dei siti più prestigiosi del Parco Archeologico di Pompei e Patrimonio Mondiale UNESCO.

A Torre Annunziata tornano alla luce nuovi tesori della Villa di Poppea, uno dei siti più prestigiosi del Parco Archeologico di Pompei e Patrimonio Mondiale UNESCO. Il complesso archeologico apre ora il cantiere di scavo al pubblico: ogni giovedì piccoli gruppi di visitatori potranno osservare dal vivo le attività di restauro e ricerca.

Le ultime scoperte riguardano in particolare il cosiddetto “Salone della Maschera e del Pavone”, decorato nel II Stile pompeiano, caratterizzato da architetture dipinte e raffinati giochi prospettici. Durante gli interventi sono emersi nuovi affreschi straordinariamente conservati, tra cui una pavonessa perfettamente integra, speculare al pavone già noto sulla parete opposta.

Grande interesse anche per i frammenti raffiguranti maschere teatrali. Accanto a soggetti già legati alla tragedia classica, gli archeologi hanno individuato immagini riconducibili alla Commedia Atellana, antica forma di teatro popolare campano, ampliando così la conoscenza delle influenze culturali presenti nella dimora.

Le indagini hanno inoltre portato all’individuazione di quattro nuovi ambienti, facendo salire a 103 il numero complessivo delle stanze della Villa. Tra questi spicca un vano absidato, probabilmente collegato al settore termale privato, che conferma l’eccezionale livello di lusso della residenza romana.