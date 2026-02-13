Accoltellamento di Bruno Petrone: scatta la vendetta con un incendio, 17enne in comunità

Un ragazzo di 15 anni avrebbe fatto i nomi dei complici nell’accoltellamento di un calciatore 18enne di Angri, ferito poco più di un mese fa nella zona dei baretti di Chiaia. Per questo gesto, secondo l’accusa, un 17enne avrebbe tentato di incendiare il portone di casa del giovane come ritorsione.

Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti del minorenne, disponendo il collocamento in comunità.

La ricostruzione della vendetta

I fatti risalgono allo scorso 12 gennaio: il 17enne avrebbe cosparso il portone dell’abitazione con liquido infiammabile e appiccato il fuoco usando fiammiferi, nel tentativo di punire il coetaneo che si era consegnato alle autorità e aveva collaborato indicando gli altri responsabili dell’aggressione.

Il calciatore 18enne, colpito con due coltellate all’addome, era stato trasportato in codice rosso in ospedale a Napoli, rischiando la vita.

Complessivamente sono cinque i ragazzi finiti sotto la lente degli inquirenti per l’aggressione avvenuta nella zona dei locali notturni, un episodio che ha scosso la movida cittadina e acceso i riflettori sulla violenza tra giovanissimi.