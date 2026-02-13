Allerta meteo arancione a Scafati, scuole aperte: la decisione del sindaco

Nonostante l’allerta meteo di colore arancione diramata per la giornata di domani, il Comune di Scafati ha deciso di mantenere aperte le scuole. Ad annunciarlo è stato il sindaco Pasquale Aliberti attraverso un messaggio rivolto alla cittadinanza.

L’avviso di criticità è valido dalle ore 6 del 14 febbraio fino alle 6 del 15 febbraio 2026. Dopo un confronto con i tecnici comunali e alla luce delle informazioni ufficiali ricevute, l’amministrazione ha stabilito di non sospendere le attività scolastiche. Restano inoltre aperti la Villa Comunale e il Cimitero.

Il primo cittadino ha annunciato la convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), con l’attivazione dei tecnici, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, per monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e intervenire in caso di emergenze.