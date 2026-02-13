Angri. Pedoni in pericolo in via Brigadiere D’Anna: cresce la rabbia contro l’amministrazione

Situazione sempre più critica ad Angri, dove in via Brigadiere D’Anna, davanti alla farmacia, i pedoni sono costretti ogni giorno a camminare in mezzo alla carreggiata per riuscire a passare. Le auto parcheggiate occupano tutto lo spazio disponibile, lasciando zero margine a chi si muove a piedi, che finisce per transitare dietro le vetture, con il traffico che scorre a pochi centimetri.
Una cittadina ha raccontato sui social di aver rischiato di essere investita due volte nella stessa mattinata, denunciando una situazione che va avanti da tempo senza alcun intervento concreto.
La segnalazione ha riacceso il malumore di molti residenti, che parlano di una città sempre più abbandonata a sé stessa, tra disagi quotidiani, problemi di sicurezza e furti in aumento.
Nel mirino finisce l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli, accusata di ignorare criticità evidenti come quella di via Brigadiere D’Anna.
In tanti chiedono semplicemente che venga ripristinata una situazione di sicurezza normale, per evitare che prima o poi accada qualcosa di serio proprio davanti a una zona frequentata ogni giorno da famiglie e anziani.