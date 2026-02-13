Angri. Prevenzione e informazione su malattie sessualmente trasmissibili

Angri. In Piazza Doria volontari e operatori promuovono prevenzione sanitaria con il sostegno della consigliera Carmen Fattoruso.

Prevenzione e salute. Il 13 febbraio in Piazza Doria la Croce Rossa scende in campo con un’iniziativa informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili



Informazione e responsabilità

Il 13 febbraio, dalle 20 alle 24, in Piazza Doria ad Angri, accanto alla scritta luminosa dedicata all’amore, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Agro – promuoveranno un’iniziativa di prevenzione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.

L’obiettivo è sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza di comportamenti consapevoli e corretti, offrendo materiale informativo e momenti di confronto diretto.

Il sostegno istituzionale

L’iniziativa gode del supporto della consigliera comunale Carmen Fattoruso, che ha evidenziato il valore sociale dell’attività, sottolineando come informarsi rappresenti il primo passo per proteggere la propria salute e quella degli altri.

