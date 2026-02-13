Atrani accende l’inverno con San Valentino: nasce la prima edizione della “Love Week”

Atrani punta a vivacizzare il borgo anche nei mesi invernali attraverso eventi legati alle ricorrenze. Nel fine settimana di San Valentino prenderà il via la prima edizione della “Love Week”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per rafforzare l’offerta turistica e culturale fuori stagione.

Per un’intera settimana il centro storico sarà trasformato da installazioni luminose a tema romantico, con giochi di luce e simboli dedicati all’amore che illumineranno alcuni degli scorci più suggestivi del paese, creando percorsi pensati per cittadini e visitatori.

Dopo il successo delle scenografie natalizie che ogni anno richiamano l’immagine del presepe a cielo aperto, Atrani sperimenta ora un nuovo format legato a San Valentino. L’obiettivo è chiaro: favorire la destagionalizzazione del turismo e rendere il borgo attrattivo anche nei periodi tradizionalmente meno affollati.