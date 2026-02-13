Autocarro si schianta a Pontecagnano: conducente si allontana prima dei soccorsi

Incidente stradale nelle scorse ore in via Magellano, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano, dove un autocarro con rimorchio adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli è rimasto coinvolto in un violento sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana e gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. All’arrivo dei soccorsi, però, il conducente del mezzo pesante non era presente sul luogo dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioni, l’autista sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo dopo l’impatto, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Via Magellano è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del veicolo e la bonifica della carreggiata, rese particolarmente complesse dalle dimensioni del mezzo.

La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare il conducente.