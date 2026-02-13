Bonus energia 2026 e bollette più leggere: fino a 3 miliardi per famiglie e imprese

Un nuovo intervento del governo punta ad alleggerire in modo significativo il peso delle bollette su famiglie e imprese italiane.
La bozza del prossimo decreto legge sulle misure urgenti per l’energia, attesa in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, prevede un pacchetto di interventi che potrebbe portare a una riduzione complessiva dei costi energetici stimata tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro.
Tra i punti centrali del provvedimento figurano il rafforzamento del bonus sociale, contributi straordinari per una platea più ampia di utenti e interventi strutturali sul prezzo del gas.
Bonus sociale rafforzato: in arrivo 315 milioni di euro
Per il 2026 sono stati previsti oltre 315 milioni di euro destinati al bonus sociale sull’energia elettrica, misura rivolta alle famiglie in condizioni economiche più fragili.
Sarà l’autorità di regolazione del settore energetico a definire le modalità operative per l’erogazione di un contributo straordinario pari a 90 euro, applicato direttamente sulla componente energia della bolletta per chi già beneficia del bonus sociale.
Contributo da 90 euro anche per nuovi beneficiari
Una delle principali novità riguarda l’estensione del sostegno anche a famiglie che oggi non rientrano nel bonus sociale.
Per il biennio 2026-2027, infatti, i fornitori di energia potranno applicare uno sconto straordinario ai clienti domestici residenti con un Isee fino a 25 mila euro.
Il contributo verrà inserito direttamente nelle condizioni di fornitura, rendendo lo sconto immediato in bolletta senza ulteriori procedure burocratiche per gli utenti.
L’obiettivo è ampliare la platea di famiglie sostenute, in un contesto in cui i costi energetici continuano a incidere pesantemente sui bilanci domestici.
Taglio delle bollette fino a 3 miliardi
La riduzione complessiva prevista sulle bollette potrebbe raggiungere i 3 miliardi di euro grazie a una serie di interventi sul mercato del gas.
La misura più rilevante riguarda la possibile eliminazione del differenziale di prezzo tra il mercato europeo del gas e quello italiano.
Questo scarto, oggi pari a circa 3 euro per megawattora, copre i costi di trasporto del gas verso l’Italia e incide direttamente sulle bollette finali.
Per finanziare l’intervento, il governo punta alla vendita di parte del gas stoccato a livello nazionale e all’utilizzo di una quota delle risorse derivanti dal sistema europeo di scambio delle emissioni.
Aiuti alle imprese e rete energetica più efficiente
Il decreto include anche misure rivolte al mondo produttivo, con interventi che mirano a contenere i costi energetici delle aziende e favorire investimenti a lungo termine.
Tra le azioni previste figurano:
-
riduzione degli oneri generali di sistema;
-
meccanismi di fornitura agevolata del gas per le imprese energivore;
-
garanzie pubbliche per facilitare contratti energetici a lungo termine da fonti rinnovabili;
-
interventi per evitare la saturazione della rete elettrica.
Sono inoltre previste riduzioni sulle componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas per le aziende con consumi elevati, con particolare attenzione alle categorie più penalizzate dagli attuali costi.
Energia ancora più cara della media europea
Il provvedimento arriva in un contesto complesso: il costo dell’energia elettrica in Italia resta mediamente superiore di circa il 30% rispetto agli altri Paesi europei, con effetti diretti sulla competitività delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie.
Le nuove misure puntano quindi non solo a fornire un sostegno immediato, ma anche a intervenire su alcuni meccanismi strutturali che incidono sui prezzi finali.