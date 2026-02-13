Carnevale a Pagani, sfilano 600 bambini Disney del Primo Circolo (video)

Scuole Carducci, Manzoni e Rodari protagoniste a Pagani con costumi Disney, balli e festa in Piazza Sant’Alfonso.

Festa e scuola. Il Primo Circolo Didattico anima il centro cittadino con costumi, musica e spettacoli in Piazza Sant’Alfonso

Una mattinata di colori e fantasia

Questa mattina Pagani si è svegliata con i colori e l’allegria del Carnevale grazie alla sfilata dei piccoli alunni del Primo Circolo Didattico cittadino. Oltre 600 bambini della scuola dell’infanzia e primaria hanno animato le strade principali con costumi, musica e sorrisi, trasformando il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il corteo ha attraversato il cuore della città fino a raggiungere Piazza Sant’Alfonso, dove i piccoli protagonisti si sono esibiti in balli e canti davanti a famiglie, insegnanti e cittadini.

Il tema Disney conquista tutti

Coinvolti i plessi Carducci, Manzoni e Rodari, uniti dal tema dei cartoni Disney. Tra i più applauditi i piccoli dalmata ispirati a “La carica dei 101”, insieme a Pinocchio, Alice e alle principesse più amate. Una festa resa possibile dalla collaborazione tra scuola e famiglie, simbolo di comunità e condivisione.

