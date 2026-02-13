Ciclone di San Valentino sull’Italia: piogge, vento e neve nel weekend

Nella notte tra sabato e domenica raggiungerà la Corsica, dando il via a una fase di maltempo diffuso su tutta l’Italia.

Da
Redazione
-

Un intenso vortice ciclonico, già visibile sulle immagini satellitari sopra la Bretagna, sta scivolando verso il Golfo del Leone con venti molto forti in area Marsiglia. Nella notte tra sabato e domenica raggiungerà la Corsica, dando il via a una fase di maltempo diffuso su tutta l’Italia.

Sabato: piogge intense e neve in montagna

Al Nord cielo coperto con piogge diffuse in pianura e neve sulle Alpi dai 900–1000 metri in calo serale.

Al Centro rovesci e temporali, soprattutto sulle zone tirreniche, con neve in Appennino oltre i 1000–1300 metri.

Al Sud precipitazioni diffuse e localmente violente. Temperature in calo, venti ciclonici forti e mari agitati con mareggiate.

Domenica: graduale miglioramento

Al Nord schiarite diffuse con ultimi fenomeni sull’Emilia-Romagna al mattino, nevosi in Appennino sotto gli 800 metri.

Al Centro instabilità sulle regioni adriatiche, mentre migliora sul versante tirrenico dal pomeriggio.

Al Sud ancora rovesci e temporali in attenuazione su Campania e Sardegna, con schiarite entro sera.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore