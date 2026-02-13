Ciclone di San Valentino sull’Italia: piogge, vento e neve nel weekend

Un intenso vortice ciclonico, già visibile sulle immagini satellitari sopra la Bretagna, sta scivolando verso il Golfo del Leone con venti molto forti in area Marsiglia. Nella notte tra sabato e domenica raggiungerà la Corsica, dando il via a una fase di maltempo diffuso su tutta l’Italia.
Sabato: piogge intense e neve in montagna
Al Nord cielo coperto con piogge diffuse in pianura e neve sulle Alpi dai 900–1000 metri in calo serale.
Al Centro rovesci e temporali, soprattutto sulle zone tirreniche, con neve in Appennino oltre i 1000–1300 metri.
Al Sud precipitazioni diffuse e localmente violente. Temperature in calo, venti ciclonici forti e mari agitati con mareggiate.
Domenica: graduale miglioramento
Al Nord schiarite diffuse con ultimi fenomeni sull’Emilia-Romagna al mattino, nevosi in Appennino sotto gli 800 metri.
Al Centro instabilità sulle regioni adriatiche, mentre migliora sul versante tirrenico dal pomeriggio.
Al Sud ancora rovesci e temporali in attenuazione su Campania e Sardegna, con schiarite entro sera.