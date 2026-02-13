Controlli con metal detector davanti al Liceo Pascal di Pompei dopo l’accoltellamento di uno studente a La Spezia

Un’attività già prevista sul territorio provinciale ma rafforzata dopo i recenti fatti di cronaca di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato a morte.

Controlli straordinari dei Carabinieri all’esterno del liceo Pascal di Pompei, anche con l’uso del metal detector. Un’attività già prevista sul territorio provinciale ma rafforzata dopo i recenti fatti di cronaca di La Spezia, dove uno studente è stato accoltellato a morte.

In una nota ufficiale, il consiglio d’istituto — guidato dal presidente Ciro D’Apice — ha ringraziato le forze dell’ordine per i controlli di routine finalizzati a garantire la sicurezza all’ingresso della scuola.

A sottolinearne il valore anche la dirigente scolastica Filomena Zamboli, che ha ricordato come l’intervento sia avvenuto durante la Settimana del protagonismo studentesco, diventando un segnale concreto di collaborazione tra istituzioni per tutelare studenti e comunità scolastica.

Non è mancato però un episodio di disinformazione: uno studente aveva diffuso la falsa notizia di un presunto accoltellamento all’interno della scuola, mai avvenuto. Un caso che evidenzia come i social possano amplificare allarmi infondati, generando paura senza riscontri reali.

ANSA