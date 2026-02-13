Corruzione in atti giudiziari, condanna bis per l’ex ufficiale del Tribunale di Nocera Inferiore: 8 anni e un mese di carcere

Insieme a lui sono stati condannati anche due avvocati, assolti in primo grado, a 2 anni e 8 mesi di carcere.

Condanna confermata e aggravata in appello per l’ex ufficiale giudiziario A.S. I giudici della Corte d’appello di Salerno lo hanno ritenuto nuovamente colpevole, stabilendo una pena di 8 anni e 1 mese di reclusione, quattro mesi in più rispetto al giudizio abbreviato, alla luce di ulteriori capi d’accusa contestati in concorso.

Insieme a lui sono stati condannati anche due avvocati, assolti in primo grado, a 2 anni e 8 mesi di carcere, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione per un anno dall’esercizio della professione. Confermata invece l’assoluzione per altri due legali, mentre un privato cittadino ha riportato una condanna a un anno e nove mesi, come riportato da “Il Mattino“.

La sentenza arriva dopo il ricorso presentato dalla Procura di Nocera, che aveva impugnato il primo verdetto chiedendo una rivalutazione complessiva delle responsabilità.

Favori in cambio di denaro e prestazioni sessuali: l’inchiesta

Al centro del processo l’indagine coordinata dal sostituto procuratore Marco Fiorillo, che ha fatto emergere un sistema di presunti favoritismi su sfratti, pignoramenti e notifiche giudiziarie, in cambio di soldi e altre utilità.

Secondo l’accusa, l’ex ufficiale giudiziario avrebbe:

ritardato o bloccato ordini di sfratto

manipolato notifiche di atti giudiziari

rivelato informazioni coperte da segreto

in cambio di denaro e, in due casi, anche di rapporti sessuali estorti a donne in condizioni di grave disagio economico.

Le indagini — basate su intercettazioni e pedinamenti dei carabinieri — hanno preso il via proprio dalla denuncia di una delle vittime.

I fatti contestati si sarebbero verificati tra luglio e novembre 2022 tra i comuni di Angri e Scafati, territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario.

Altri procedimenti ancora in corso

Nel filone dell’inchiesta:

tre imprenditori hanno già patteggiato in primo grado

per altri cinque è in corso il processo ordinario

Solo con il deposito delle motivazioni, attese entro 90 giorni, si comprenderanno nel dettaglio le ragioni che hanno portato la Corte a riformare parzialmente la sentenza iniziale. Il caso è ora destinato con ogni probabilità ad approdare in Cassazione.