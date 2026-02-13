Eboli, minaccia di togliersi la vita in strada: salvato dalla Polizia Municipale

Gli agenti, con grande prontezza e sangue freddo, sono riusciti a instaurare un dialogo con l’uomo, convincendolo a desistere dal gesto estremo e mettendolo in sicurezza.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio su viale Amendola, a Eboli, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha attirato l’attenzione dei passanti impugnando un coltello e puntandoselo alla gola davanti a un bar.

La situazione ha richiesto l’immediato intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, con grande prontezza e sangue freddo, sono riusciti a instaurare un dialogo con l’uomo, convincendolo a desistere dal gesto estremo e mettendolo in sicurezza.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari e il supporto necessario. L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, grazie alla tempestività dei soccorsi.