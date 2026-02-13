Infiltrazioni mafiose nel calcio, De Laurentiis ascoltato dall’Antimafia: “Servono controlli più forti e stadi di proprietà”

L’incontro si è svolto a porte chiuse, ma da quanto trapela il patron azzurro avrebbe manifestato forte preoccupazione per il fenomeno, sollecitando un rafforzamento dei controlli.

Un’audizione riservata durata circa un’ora per affrontare uno dei nodi più delicati del calcio italiano: il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli stadi. Ieri mattina il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ascoltato dal Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, organismo interno alla Commissione parlamentare Antimafia.

L’incontro si è svolto a porte chiuse, ma da quanto trapela il patron azzurro avrebbe manifestato forte preoccupazione per il fenomeno, sollecitando un rafforzamento dei controlli. De Laurentiis avrebbe illustrato le misure adottate dal club partenopeo per tenere lontani clan e gruppi organizzati dagli impianti sportivi, sottolineando una linea improntata al massimo rigore e alla collaborazione costante con le forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso, il presidente del Napoli sarebbe intervenuto anche personalmente in alcune situazioni complesse legate all’ordine pubblico, ribadendo che la società fa tutto quanto possibile sul fronte della sicurezza. Tuttavia, per De Laurentiis uno strumento decisivo resta la realizzazione di uno stadio di proprietà, che consentirebbe una gestione diretta e più efficace dei servizi, in particolare dei controlli sugli accessi e della sicurezza interna.

Dopo il numero uno del Napoli, il Comitato ha ascoltato anche Urbano Cairo, presidente del Torino, e Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta. Entrambi avrebbero escluso criticità rilevanti nelle rispettive realtà, con Marino che ha evidenziato come uno stadio moderno e adeguato agli standard europei rappresenti un elemento fondamentale per la prevenzione dei fenomeni illeciti.

L’attività della Commissione Antimafia prosegue con l’obiettivo di elaborare una relazione finale contenente proposte operative per contrastare le infiltrazioni criminali in un settore che muove interessi economici enormi.