Intervento record all’Azienda Ospedaliera di Caserta: doppia protesi salva un paziente

Un delicato intervento di cardiochirurgia è stato eseguito con successo presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta su un paziente affetto da una complessa patologia valvolare combinata: severa valvulopatia mitralica con estesa calcificazione dell’anello mitralico (MAC) associata a stenosi aortica grave, una condizione che richiede competenze altamente specialistiche e una pianificazione multidisciplinare avanzata.

Il caso è stato affrontato all’interno del Dipartimento Cardiovascolare, diretto da Paolo Calabrò, che opera secondo il modello dell’Heart Team, integrando cardiochirurgia, cardiologia clinica e interventistica, imaging cardiovascolare, anestesia cardiochirurgica e terapia intensiva per definire strategie terapeutiche personalizzate.

L’intervento, eseguito da Andrea Montalto, ha previsto l’impianto di una protesi mitralica all’interno dell’anello mitralico calcificato (tecnica valve-in-MAC) e, contestualmente, l’inserimento di una protesi aortica sutureless. Questa soluzione innovativa ha consentito di ridurre significativamente i tempi di clampaggio aortico e di circolazione extracorporea, fattore cruciale nei pazienti ad alto rischio.

I controlli ecocardiografici intra e post-operatori hanno confermato il corretto funzionamento delle protesi, con buoni risultati emodinamici e assenza di complicanze rilevanti. Il paziente ha avuto un decorso regolare ed è stato dimesso dopo pochi giorni, con un netto miglioramento delle condizioni cliniche.

Soddisfazione espressa anche dal direttore generale Gennaro Volpe, che ha sottolineato come l’intervento rappresenti un esempio concreto di sanità d’eccellenza, basata sull’integrazione delle competenze, sull’uso di tecnologie avanzate e su un lavoro di squadra capace di affrontare anche i casi più complessi.