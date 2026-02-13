Maltempo a Nocera Superiore, rinviati gli eventi del Carnevale di sabato

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domani, sabato 14 febbraio 2026, sono stati rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti del Carnevale in programma a Nocera Superiore.
Non si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, momento centrale del calendario carnevalesco cittadino, sospesa in via precauzionale per garantire la sicurezza di partecipanti e pubblico.
Rinviato anche l’evento mattutino previsto in Piazza Materdomini, che avrebbe animato il quartiere con musica e intrattenimento, grazie alla presenza del carro a tema “Dia de los Muertos” promosso dall’associazione Mente Cuore Forza.
Le nuove date dei due appuntamenti saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali del Comune.