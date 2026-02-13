Maltempo in arrivo sabato 14 febbraio: allerta meteo arancione in Campania per temporali e vento forte

Dalle 6 di domani attese precipitazioni intense, raffiche di vento e rischio idrogeologico diffuso: attivati i presidi di Protezione Civile e invitati i Comuni a predisporre le misure di sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 6:00 di sabato 14 febbraio fino alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio, interessando quasi l’intero territorio della Campania.

Restano escluse soltanto le aree dell’Alta Irpinia-Sannio e del Tanagro, mentre sul resto della regione è previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con temporali diffusi, precipitazioni localmente molto intense e venti forti accompagnati da possibili raffiche.

Zone con allerta arancione: rischio elevato

L’allerta di livello arancione riguarda in particolare:

Piana campana, area di Napoli, Isole e area Vesuviana;

Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

In queste aree sono attesi temporali estesi e particolarmente intensi, con la possibilità di dissesti idrogeologici diffusi, tra cui:

frane e smottamenti anche profondi;

colate rapide di fango e detriti;

allagamenti e possibili esondazioni locali;

criticità nei corsi d’acqua e nelle aree urbane più esposte.

Zone con allerta gialla: rischio localizzato

In altre aree della regione è stata invece dichiarata allerta gialla, dove i fenomeni potranno risultare più localizzati ma comunque intensi.

Qui si potranno verificare:

allagamenti temporanei,

scorrimento dell’acqua lungo le strade,

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,

frane e caduta massi dovuti alla saturazione del terreno.

I principali rischi attesi

Secondo il bollettino regionale, le condizioni previste potrebbero provocare:

instabilità dei versanti e frane superficiali;

ruscellamenti con trasporto di fango e detriti;

allagamenti di seminterrati e piani bassi;

possibili esondazioni di torrenti e canali;

rigurgito delle reti di smaltimento delle acque piovane;

smottamenti e caduta massi in aree già fragili.

A tutto questo si aggiunge il rischio legato al vento forte, che potrebbe creare disagi alla viabilità e danni a strutture esposte e alberature.

Protezione Civile e Comuni già in stato di attenzione

La sala operativa regionale è attiva h24 e ha già disposto il preallertamento delle organizzazioni di volontariato. I Comuni delle zone interessate sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali e ad adottare tutte le misure preventive previste dai piani di emergenza locali.

Particolare attenzione è richiesta nei territori già colpiti dal maltempo nelle ultime ore, dove i suoli risultano maggiormente saturi e quindi più vulnerabili.

Invito alla prudenza per i cittadini

Le autorità raccomandano ai cittadini di:

limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo;

evitare aree soggette ad allagamenti;

prestare attenzione alla guida in caso di pioggia e vento forte;

verificare la stabilità di oggetti e strutture esterne esposte alle raffiche.

Le prossime ore saranno decisive per monitorare l’evoluzione del fenomeno, mentre la Protezione Civile continuerà a fornire aggiornamenti in tempo reale.