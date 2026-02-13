Maltempo in arrivo sabato 14 febbraio: allerta meteo arancione in Campania per temporali e vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 6:00 di sabato 14 febbraio fino alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio, interessando quasi l’intero territorio della Campania.
Restano escluse soltanto le aree dell’Alta Irpinia-Sannio e del Tanagro, mentre sul resto della regione è previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con temporali diffusi, precipitazioni localmente molto intense e venti forti accompagnati da possibili raffiche.
Zone con allerta arancione: rischio elevato
L’allerta di livello arancione riguarda in particolare:
-
Piana campana, area di Napoli, Isole e area Vesuviana;
-
Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.
In queste aree sono attesi temporali estesi e particolarmente intensi, con la possibilità di dissesti idrogeologici diffusi, tra cui:
-
frane e smottamenti anche profondi;
-
colate rapide di fango e detriti;
-
allagamenti e possibili esondazioni locali;
-
criticità nei corsi d’acqua e nelle aree urbane più esposte.
Zone con allerta gialla: rischio localizzato
In altre aree della regione è stata invece dichiarata allerta gialla, dove i fenomeni potranno risultare più localizzati ma comunque intensi.
Qui si potranno verificare:
-
allagamenti temporanei,
-
scorrimento dell’acqua lungo le strade,
-
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,
-
frane e caduta massi dovuti alla saturazione del terreno.
I principali rischi attesi
Secondo il bollettino regionale, le condizioni previste potrebbero provocare:
-
instabilità dei versanti e frane superficiali;
-
ruscellamenti con trasporto di fango e detriti;
-
allagamenti di seminterrati e piani bassi;
-
possibili esondazioni di torrenti e canali;
-
rigurgito delle reti di smaltimento delle acque piovane;
-
smottamenti e caduta massi in aree già fragili.
A tutto questo si aggiunge il rischio legato al vento forte, che potrebbe creare disagi alla viabilità e danni a strutture esposte e alberature.
Protezione Civile e Comuni già in stato di attenzione
La sala operativa regionale è attiva h24 e ha già disposto il preallertamento delle organizzazioni di volontariato. I Comuni delle zone interessate sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali e ad adottare tutte le misure preventive previste dai piani di emergenza locali.
Particolare attenzione è richiesta nei territori già colpiti dal maltempo nelle ultime ore, dove i suoli risultano maggiormente saturi e quindi più vulnerabili.
Invito alla prudenza per i cittadini
Le autorità raccomandano ai cittadini di:
-
limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo;
-
evitare aree soggette ad allagamenti;
-
prestare attenzione alla guida in caso di pioggia e vento forte;
-
verificare la stabilità di oggetti e strutture esterne esposte alle raffiche.
Le prossime ore saranno decisive per monitorare l’evoluzione del fenomeno, mentre la Protezione Civile continuerà a fornire aggiornamenti in tempo reale.