Maxi sequestro al porto di Salerno: bloccate 18 tonnellate di falso olio extravergine

Operazione congiunta di ADM, Guardia di Finanza e Carabinieri: irregolarità su qualità e origine del prodotto. Denunciato il titolare dell’azienda coinvolta.

Un’importante operazione di controllo a tutela della filiera agroalimentare ha portato al sequestro di oltre 18 tonnellate di olio d’oliva irregolare presso il porto di Salerno.

L’intervento, condotto congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare, rientra nelle attività di monitoraggio sui flussi di importazione ed esportazione di prodotti alimentari destinati ai mercati internazionali.

Il carico, trasportato all’interno di un container e diretto in Canada, è stato fermato a seguito dell’attivazione di specifici controlli basati su un profilo di rischio.

Le successive analisi di laboratorio hanno rivelato che l’olio, commercializzato e fatturato come “extravergine”, risultava in realtà appartenere alla categoria inferiore dell’olio d’oliva “vergine”.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato un’ulteriore irregolarità relativa all’origine del prodotto: l’etichettatura riportava infatti una provenienza esclusivamente europea, mentre l’olio risultava ottenuto da una miscela di prodotti provenienti sia dall’Unione Europea sia da Paesi extra-UE. Per questa violazione è stata applicata una sanzione amministrativa di 4.000 euro.

Il titolare dell’azienda olearia coinvolta è stato denunciato con l’accusa di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e falsità ideologica.

Il valore complessivo del carico sequestrato, già convalidato dalle autorità competenti, ammonta a circa 80.000 euro.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle autorità italiane nel contrasto alle frodi alimentari e nella tutela dei consumatori e degli operatori onesti, preservando la qualità delle produzioni agroalimentari e la leale concorrenza sui mercati internazionali.