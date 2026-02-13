Paestum e Velia lanciano il biglietto a vita: nasce la card “Aeternum” da 250 euro

Si chiama Aeternum, costa 250 euro ed è disponibile in soli 100 esemplari numerati, personali e nominali.

Nei siti archeologici di Parco Archeologico di Paestum e Area archeologica di Velia arriva un’iniziativa unica in Italia: un biglietto “eterno” che consente l’accesso a vita a templi, scavi ed eventi ufficiali. Si chiama Aeternum, costa 250 euro ed è disponibile in soli 100 esemplari numerati, personali e nominali.

L’idea è della direttrice Tiziana D’Angelo, che descrive la card come una promessa d’amore verso il patrimonio storico: un legame duraturo che unisce comunità, conoscenza e cura dei luoghi. Ogni biglietto, in lamina placcata oro, è custodito in un cofanetto speciale e firmato dalla direzione dei Parchi.

Il primo esemplare sarà donato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come simbolo di un invito rivolto a tutti gli italiani a costruire un rapporto permanente con i beni culturali.

D’Angelo non esclude che il modello possa essere esteso anche ad altri grandi siti, come il Palazzo Reale di Napoli, aprendo la strada a nuove forme di partecipazione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.