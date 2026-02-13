San Marzano sul Sarno candidatura per finanziare arredi didattici innovativi

Istruzione e investimenti. Il Comune capofila per un nuovo finanziamento destinato ad asili nido e scuole dell’infanzia

Il Comune capofila per nuovi arredi

Il Comune di San Marzano sul Sarno, guidato dal sindaco Andrea Annunziata, si candida come capofila per un finanziamento destinato alla fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia. Attualmente sono in costruzione due nuovi asili nido, rispettivamente da 42 e 36 posti, già finanziati con risorse dedicate agli interventi strutturali.

«Questo progetto rappresenta un passo concreto per migliorare l’offerta educativa nella nostra città e rafforzare le opportunità per le famiglie e per i bambini della fascia 0-6 anni», ha dichiarato il sindaco Andrea Annunziata. «Continuiamo a lavorare per attrarre risorse che favoriscano crescita e sviluppo per l’intera comunità».

Sinergia istituzionale e visione condivisa

Al progetto partecipano anche i Comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa attraverso strumenti didattici moderni e funzionali.

«Dopo aver ottenuto due distinti finanziamenti per la costruzione dei nuovi asili nido, uno da 1 milione e 8 mila euro e l’altro da 864 mila euro, continuiamo a intercettare ulteriori risorse», ha affermato il vicesindaco Vincenzo Marrazzo. «Ora puntiamo a coprire anche l’acquisto degli arredi innovativi, così da non gravare sulle casse comunali e garantire strutture complete fin dalla loro apertura».

«La collaborazione con i Comuni vicini e il sostegno del finanziamento ci permettono di offrire strumenti didattici moderni e funzionali», ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali Colomba Farina. «È un progetto che valorizza la crescita educativa e sociale dei più piccoli, rispondendo alle esigenze delle famiglie del territorio».

