San Valentino Torio si illumina per la festa degli innamorati: torna “Saint Valentine in Love”

San Valentino Torio si prepara a celebrare la ricorrenza più romantica dell’anno con le Luci d’Artista “Saint Valentine in Love”, che dall’11 al 15 febbraio trasformeranno il centro cittadino in un percorso di installazioni luminose a tema.
Per cinque giorni il paese ospiterà eventi dedicati agli innamorati, tra spettacoli di intrattenimento, luminarie artistiche e stand con prodotti tipici locali, richiamando visitatori da tutta la provincia.
L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti simbolo del periodo di San Valentino in Campania, con l’obiettivo di coniugare festa popolare, valorizzazione del territorio e promozione turistica.